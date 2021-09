Star in the star: Claudio Baglioni è Luca Laurenti (FOTO e VIDEO) (Di giovedì 23 settembre 2021) star in the star: Luca Laurenti è l’artista che si nasconde dietro la maschera di Claudio Baglioni? Sul web, gli utenti hanno ben pochi dubbi: è proprio lui a interpretare il cantante di Questo piccolo grande amore, ma è proprio così? Leggi anche: star in the star: Loredana Bertè è la cantante Syria (FOTO e... Leggi su donnapop (Di giovedì 23 settembre 2021)in theè l’artista che si nasconde dietro la maschera di? Sul web, gli utenti hanno ben pochi dubbi: è proprio lui a interpretare il cantante di Questo piccolo grande amore, ma è proprio così? Leggi anche:in the: Loredana Bertè è la cantante Syria (e...

Advertising

trash_italiano : Bellissima questa idea di promuovere Star in the Star la domenica pomeriggio ?? - FIMI_IT : Altro che #ZittiEBuoni, dopo la vittoria @Eurovision la musica dei @thisismaneskin abbatte ogni barriera dominando… - UnDueTreBlog : Star in the star – Seconda puntata di giovedì 23 settembre 2021 – Con Ilary Blasi. - CorriereCitta : Star in the Star, giovedì 23 settembre in tv: chi è stato eliminato, chi sono i concorrenti, giuria #23settembre… - zazoomblog : Star in the Star seconda puntata: anticipazioni 23 settembre 2021 - #seconda #puntata: #anticipazioni -