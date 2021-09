Sono ancora attuali i dieci comandamenti? E quanti tra i credenti li conoscono e rispettano? (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono ancora attuali i dieci comandamenti? E quanti, tra coloro che si definiscono credenti, li conoscono e li rispettano? La domanda può apparire abbastanza anacronistica in tempi in cui sembra che la tendenza, proprio a partire dalle gerarchie ecclesiastiche, sia quella del lassismo. La provocazione arriva da un volume appena pubblicato e intitolato dieci comandamenti per dieci cardinali (Ares), curato dal vaticanista di Mediaset, Fabio Marchese Ragona, che è in libreria anche con il libro intervista a Papa Francesco, Oltre la tempesta (Rizzoli). “Spesso – scrive il giornalista – capita che anche la gente che è abbastanza assidua nella frequenza della vita pastorale e liturgica della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021)? E, tra coloro che si definiscono, lie li? La domanda può apparire abbastanza anacronistica in tempi in cui sembra che la tendenza, proprio a partire dalle gerarchie ecclesiastiche, sia quella del lassismo. La provocazione arriva da un volume appena pubblicato e intitolatopercardinali (Ares), curato dal vaticanista di Mediaset, Fabio Marchese Ragona, che è in libreria anche con il libro intervista a Papa Francesco, Oltre la tempesta (Rizzoli). “Spesso – scrive il giornalista – capita che anche la gente che è abbastanza assidua nella frequenza della vita pastorale e liturgica della ...

borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : Ricordo ancora una volta che nelle elezioni comunali ci sono le preferenze... votando Lega e dando la preferenza a… - Lucaargentero : Dopo un’estate di teatri (all’aperto) al 50% di capienza…???????…per fortuna che finalmente…ah no, sono ancora al 50%… - Spacettf : RT @ChanceGardiner: Israele: Nella quarta ondata i tassi di mortalità dei non VACClNATl sono inferiori ai VACClNATl. Quelli con la terza do… - 4kukinnie : stamani entro con un’ora di ritardo a lezione perché non ho sentito la sveglia, sento parlare di confucio e io sono ancora ???? -