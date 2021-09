Sole 24 Ore – Inter, cessione Suning ancora da non escludere, PIF cerca squadra: prossimi mesi importanti (Di giovedì 23 settembre 2021) Il punto sulla possibile cessione dell’Inter da parte di Suning Il Sole 24 Ore in edicola oggi ritorna sulle questioni societarie di casa Inter. Secondo il quotidiano, è ancora in corso la ricerca di un aiuto da parte di Suning e tra le ipotesi per il futuro, da monitorare la situazione relativa a PIF, il fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita. “Come non è un caso che il fondo Sovrano saudita Pif stia cercando da mesi un importante club europeo da comprare. Pif ha guardato anche l’Inter. Per ora non se ne è fatto nulla, ma è probabile che nei prossimi mesi la famiglia Zhang (sotto pressione da un lato per i debiti contratti in Cina nella vicenda ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Il punto sulla possibiledell’da parte diIl24 Ore in edicola oggi ritorna sulle questioni societarie di casa. Secondo il quotidiano, èin corso la ridi un aiuto da parte die tra le ipotesi per il futuro, da monitorare la situazione relativa a PIF, il fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita. “Come non è un caso che il fondo Sovrano saudita Pif stiando daun importante club europeo da comprare. Pif ha guardato anche l’. Per ora non se ne è fatto nulla, ma è probabile che neila famiglia Zhang (sotto pressione da un lato per i debiti contratti in Cina nella vicenda ...

Ultime Notizie dalla rete : Sole Ore Decreto bollette: nuovo bonus per le famiglie con ISEE basso ...5 miliardi di euro, per incentrarsi soprattutto 'sulla riduzione della componente Asos che sostiene lo sviluppo delle rinnovabili' , scrive Il Sole 24 Ore . Sul tavolo si discute anche su un ...

Fondazione Gimbe, crollo dei nuovi vaccinati: in due settimane - 41% A fronte di scorte che superano le 10 milioni di dosi, crollano i nuovi vaccinati, che in sole due ... Lo evidenzia il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe, Al 22 settembre (ore 6.16) risultano ...

Industria, vendite record a luglio Il Sole 24 ORE Family Office: PoliMi, in crescita in Italia, focus su private equity e digitale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 set - I Family Office (societa' che forniscono servizi di gestione del patrimonio a una o piu' famiglie imprenditoriali) in Italia sono una realta' relativa ...

Borse Cina: chiudono in rialzo su ottimismo per Evergrande, Hong Kong +1,2% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 set - Chiusura in rialzo per le Borse cinesi che sfruttano l'allentamento dei timori per un possibile default del gruppo immobiliare cinese Evergrande, all'in ...

