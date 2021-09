Serie A 2021/2022, oggi e un anno fa: la classifica a confronto dopo la quinta giornata (Di giovedì 23 settembre 2021) Va in archivio la quinta giornata di Serie A 2021/2022 ed è già tempo di confronti con l’anno scorso. Diverse squadre hanno migliorato il proprio score dopo le prime cinque partite rispetto alla scorsa stagione, altre invece hanno sensibilmente peggiorato il rendimento. Andiamo allora a fare un raffronto dettagliato su come sono cambiate le classifiche tra questo e l’anno che lo ha preceduto, limitatamente alle prime cinque giornate: ecco chi ha perso punti e chi invece ne ha guadagnati nella classifica a confronto curata da Sportface.it dopo la quinta giornata. La classifica 2021/2022 ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Va in archivio ladied è già tempo di confronti con l’scorso. Diverse squadre hmigliorato il proprio scorele prime cinque partite rispetto alla scorsa stagione, altre invece hsensibilmente peggiorato il rendimento. Andiamo allora a fare un raffronto dettagliato su come sono cambiate le classifiche tra questo e l’che lo ha preceduto, limitatamente alle prime cinque giornate: ecco chi ha perso punti e chi invece ne ha guadagnati nellacurata da Sportface.itla. La...

Advertising

acmilan : ? Three wins from three at home: read our write-up of #MilanVenezia ?? - acmilan : Arriva il primo turno infrasettimanale della Serie A 2021/22: ecco tutto quello che c'è da sapere in vista della sf… - juventusfc : HT | Si riparte a La Spezia. Forza, ragazzi ?? Live Match ?? - sportli26181512 : Roma-Udinese 1-0: tabellino, statistiche e marcatori: I dati della gara della quinta giornata… - Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: SERIE A - Sampdoria-Napoli 0-4, i top della squadra azzurra - -