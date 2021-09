Sardegna, arrestato l’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont (Di giovedì 23 settembre 2021) L’europarlamentare ed ex presidente della Generalitat della Catalogna, Carles Puigdemont, è stato arrestato dalla polizia in Sardegna. A confermare la notizia è stato il suo legale Gonzalo Boye e fonti del partito indipendentista Junts per Catalunya. Puigdemont, fuggito in Belgio e sul quale pesa un mandato di cattura internazionale emesso dal giudice Pablo Llarena dalla Corte Suprema spagnola, si trovava in Italia per partecipare al festival AdiFolk di Alghero. Dopo l’arresto e il trasferimento nel carcere di Sassari, il leader indipendentista catalano potrà fare ricorso urgente al Tribunale dell’Unione Europea al fine di ripristinare l’immunità. Secondo i legali che assistono l’europarlamentare, inoltre, la Corte d’Appello di ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) L’europarlamentare ed exGeneralitat, è statodalla polizia in. A confermare la notizia è stato il suo legale Gonzalo Boye e fonti del partito indipendentista Junts per Catalunya., fuggito in Belgio e sul quale pesa un mandato di cattura internazionale emesso dal giudice Pablo Llarena dalla Corte Suprema spagnola, si trovava in Italia per partecipare al festival AdiFolk di Alghero. Dopo l’arresto e il trasferimento nel carcere di Sassari, il leader indipendentista catalano potrà fare ricorso urgente al Tribunale dell’Unione Europea al fine di ripristinare l’immunità. Secondo i legali che assistono l’europarlamentare, inoltre, la Corte d’Appello di ...

