Roma Udinese 1-0 LIVE | i bianconeri alzano il ritmo | giallorossi in fatica

(Di giovedì 23 settembre 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? – Iniziata la sfida dell’Olimpico. 3?VICINA AL VANTAGGIO: sugli sviluppi di calcio d’angolo la palla arriva a Mkhitaryan, il cui tiro scheggia il palo alla destra di Silvestri. 6? PALO ZANIOLO – Il talento giallorosso da pochi passi colpisce di testa il palo dopo spizzata di Cristante 15? Dopo l’avvio tambureggiante dei capitolini, ora i friulani sembrano aver preso meglio le misure 27? Si è di molto affievolita ...

Advertising

OfficialASRoma : I migliori scatti dell'allenamento alla vigilia di #RomaUdinese ?? - Udinese_1896 : #RomaUdinese 1-0 90' - Attenzione espulso Pellegrini! Il capitano della Roma allarga il braccio saltando e colpisc… - Makkoxnonfarlo : ero sicuro che si sarebbe fatto buttare fuori. cose da pazzi. #RomaUdinese #Roma #Udinese #serieA @SerieA… - BaldiMarce : Il capitano della #Roma, Lorenzo #Pellegrini, espulso contro l’Udinese salterà per squalifica il #Derby contro la #Lazio. - PagineRomaniste : 90' - Espulso Pellegrini per una presunta gomitata su un avversario, decisione clamorosa dell'arbitro. Pellegrini s… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Udinese

SEGUI LA DIRETTA DI2° TEMPO 72' - Gran parata di Rui Patricio, che salva il punteggio sulla conclusione insidiosa di Deulofeu. 68' - Soppy appena entrato si rende pericoloso nell'area giallorossa, ma il ...DIRETTA(RISULTATO 1 - 0): CI PROVA SOPPY Si riparte senza cambi, con l'che prova a non subire il ritmo dellanel corso del match. Primi minuti che passano comunque senza sussulti ...Dopo inizi molto convincenti entrambe le squadre nell'ultimo turno sono andate incontro alla prima sconfitta stagionale: la squadra di casa a Verona per 2-3, gli ospiti in casa contro il Napoli per 4- ...Dopo inizi molto convincenti entrambe le squadre nell'ultimo turno sono andate incontro alla prima sconfitta stagionale: la squadra di casa a Verona per 2-3, gli ospiti in casa contro il Napoli per 4- ...