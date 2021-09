Processo trattativa, Renzi: “A Palermo vince la giustizia” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Oggi si scrive una pagina di storia giudiziaria decisiva per il nostro Paese. Viene condannato il mafioso, vengono assolti i rappresentanti delle Istituzioni. Ciò che per anni i giustizialisti hanno fatto credere nei talk show e sui giornali era falso: non c’è reato. Ha vinto la giustizia, ha perso il giustizialismo”. Lo scrive su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. dopo la sentenza d’appello nel Processo Stato-mafia che ha visto l’assuoluzione di Mori, Dell’Utri, De Donno e Subranni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021) “Oggi si scrive una pagina di storia giudiziaria decisiva per il nostro Paese. Viene condannato il mafioso, vengono assolti i rappresentanti delle Istituzioni. Ciò che per anni ilisti hanno fatto credere nei talk show e sui giornali era falso: non c’è reato. Ha vinto la, ha perso illismo”. Lo scrive su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo. dopo la sentenza d’appello nelStato-mafia che ha visto l’assuoluzione di Mori, Dell’Utri, De Donno e Subranni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

repubblica : Processo trattativa Stato-mafia, verdetto ribaltato in appello: assolti Dell’Utri, Mori, De Donno e Subranni. Conda… - ilfoglio_it : Per anni hanno combattuto Cosa Nostra, anche al fianco di Falcone e Borsellino. Poi il processo sulla cosiddetta Tr… - ilfoglio_it : Non ci fu alcuna #trattativa tra lo stato e la mafia. La Corte d'Assise d'appello di Palermo quest'oggi ha ribaltat… - marcopodda01 : RT @Enrico__Costa: Il processo “trattativa” è stato, per molti che l’hanno condotto, PM o Giudici, un trampolino verso la politica o il CSM… - Carole71024753 : RT @siriomerenda: la #trattativastatomafia c'era, ma la Corte d'Appello da un lato assolve Dell'Utri, Mori, De Donno e Subranni e dall'altr… -