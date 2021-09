Olimpiadi | Draghi a medagliati | ' gioia e orgoglio per vostri successi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Voglio prima di tutto salutare tutti gli atleti qui presenti, I presidenti dei Comitati Olimpico e Paralimpico Malagò e Pancalli, Il membro del Comitato Olimpico Internazionale Carraro, I presidenti delle Federazioni, I preparatori atletici e tutti gli staff. Vi porto il ringraziamento del Governo e di tutto lo staff di Palazzo Chigi, che per la seconda volta in pochi mesi celebra qui lo sport italiano". Così Marionel suo intervento alla cerimonia a palazzo Chigi con iolimpici e paralimpici. "Due mesi fa, durante il ricevimento per la nazionale di calcio, Matteo Berrettini, e l'Under 23 di atletica, ho fatto gli auguri a voi atlete e atleti in partenza per Tokyo. Non potevo certo immaginare sarebbe andata così bene!". "Alleavete raggiunto il record italiano di medaglie. ...