Obrist trasforma una Tesla Model 3 in una auto a benzina

Leggi su consumatore

(Di giovedì 23 settembre 2021) Lesono famose per essereelettriche ma la società austriacaha deciso di dimostrare la validità del suo sistema per i motori ando proprio l’elettrica di Elon Musk in una ibrida endotermica La società austriacaha installato un’unità termica sperimentale su una elettricandola così da L'articolo proviene da Consumatore.com.