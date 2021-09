Meteo 23 settembre: impennano le temperature, clima estivo al Sud (Di giovedì 23 settembre 2021) Previsioni Meteo 23 settembre, tornano sole a caldo sull’Italia: temperatura oltre i 30 gradi. Soprattutto il weekend giornate soleggiate da Nord a Sud. Per questo giovedì 23 settembre il Meteo prevede un innalzamento delle temperature in gran parte dell’Italia. Questa nuova aria calda proviene dal Nord Africa e determinerà un weekend dal clima estivo, soprattutto al Sud e Isole. Il clima subirà un radicale cambiamento, con il probabile arrivo di temperature fino a 30 gradi. Il Meteo potrebbe cambiare di nuovo nella prossima settimana, con nuvole e qualche pioggia a partire dal Nord e sulle regioni centrali. Non in tutte le regioni però si potrà godere di un clima stabile, infatti ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 settembre 2021) Previsioni23, tornano sole a caldo sull’Italia: temperatura oltre i 30 gradi. Soprattutto il weekend giornate soleggiate da Nord a Sud. Per questo giovedì 23ilprevede un innalzamento dellein gran parte dell’Italia. Questa nuova aria calda proviene dal Nord Africa e determinerà un weekend dal, soprattutto al Sud e Isole. Ilsubirà un radicale cambiamento, con il probabile arrivo difino a 30 gradi. Ilpotrebbe cambiare di nuovo nella prossima settimana, con nuvole e qualche pioggia a partire dal Nord e sulle regioni centrali. Non in tutte le regioni però si potrà godere di unstabile, infatti ...

