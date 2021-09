Mediobanca prende in prestito titoli Generali. Avrà 17,22% in assemblea (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Mediobanca ha comunicato di aver sottoscritto con una primaria controparte di mercato un’operazione di prestito titoli avente ad oggetto 70 milioni di azioni Assicurazioni Generali, pari al 4,42% del capitale sociale della compagnia assicurativa triestina. L’operazione, spiega una nota, Avrà durata di circa 8 mesi e comunque almeno fino all’assemblea di Assicurazioni Generali chiamata a rinnovare il CdA. In questo modo, Mediobanca unitamente alle azioni già possedute – deterrà il 17,22% dei diritti di voto del Leone di Trieste. L’operazione odierna di Piazzetta Cuccia fa presagire una battaglia per Generali, anche alla luce del recente patto di consultazione tra Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio (a cui ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) –ha comunicato di aver sottoscritto con una primaria controparte di mercato un’operazione diavente ad oggetto 70 milioni di azioni Assicurazioni, pari al 4,42% del capitale sociale della compagnia assicurativa triestina. L’operazione, spiega una nota,durata di circa 8 mesi e comunque almeno fino all’di Assicurazionichiamata a rinnovare il CdA. In questo modo,unitamente alle azioni già possedute – deterrà il 17,22% dei diritti di voto del Leone di Trieste. L’operazione odierna di Piazzetta Cuccia fa presagire una battaglia per, anche alla luce del recente patto di consultazione tra Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio (a cui ...

