Martusciello | “Stiamo lavorando bene ma serve tempo | siamo ancora in fase di pensiero”

(Di giovedì 23 settembre 2021) Giovanni, allenatore in seconda della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della sfida col Torino. C’è stata una grande reazione e un grande impegno. Abbiamo raggiunto il pari con grande spirito. C’ètanto da lavorare, ma questo risultato ci dà la spinta giusta. Immobile vorrebbe vincerle tutte, ma in questo momento non si dovrebbero guardare troppi i risultati. I ragazzi stanno, ma. La strada intrapresa è comunque quella giusta, anche perché i ragazzi sono molto disponibili. Con squadre come il Torino è difficile fare le proprie trame di gioco. Poi anche giocare ogni tre giorni è difficile. Difesa? Paghiamo a caro prezzo errori individuali, ma nel calcio capita. Dobbiamo comunque vedere il bicchiere mezzo ...

, il vice andato in panchina contro il Cagliari per la prima giornata di squalifica dell'allenatore, ha manifestato un ottimismo che sicuramente coincide con quello del suo capo: "...Dal punto di vista fisicobene, corriamo molto : c'è solo da continuare, senza andare dietro ... le energie sono concentrato lì ", ha conclusoIl vice allenatore e il centrocampista biancoceleste non vogliono pensare alla Roma prima della sfida col Torino di giovedì. La Lazio fallisce l'aggancio alla Roma non andando oltre il pareggio in cas ...Questo ci ha fatto ballare per un quarto d'ora, ma la reazione al secondo goal è stata importante. Sono cose già vissute in passato, dobbiamo solo continuare Il primo tempo da questo punto di vista è ...