Leclerc parte dal fondo: 'Farò la danza della pioggia per recuperare posizioni' (Di giovedì 23 settembre 2021) Sarà un GP diverso dal solito per Leclerc. A Sochi il monegasco partirà ultimo, complice il cambio della power unit effettuato sulla sua Ferrari, ma Charles non parte sconfitto, anzi. "È prevista ...

