La memoria corta dei No tap

(Di giovedì 23 settembre 2021) C’è un altro spread, oltre a quello sui titoli pubblici, che da un anno si sta riducendo a beneficio dell’Italia. Si tratta di quello sul prezzo del gas, che a sua volta alimenta oltre la metà delle centrali idroelettriche. Nel mercato all’ingrosso olandese, riferimento per il nord Europa, il gas è denominato in Ttf (Title transfer facility); in quello italiano in Psv (Punto di scambio virtuale). I due indici hanno storicamente evidenziato un gap a danno del Psv, cioè dell’Italia: in alcuni periodi, per esempio nell’inverno 2018-2019 ha superato il 10 per cento. Dall’autunno 2020 lo spread si è chiuso e paghiamo quanto nel nord Europa, pur se entrambi gli indici, Ttf e Psv si sono impennati per il rialzo delle materie prime. Secondo la Snam, la rete pubblica del gas, il livellamento si deve all’entrata in funzione del Tap, il gasdotto trans-adriatico già avversato dai 5s e dai vari ...