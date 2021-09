La Fazenda, Dayane Mello provata dalle molestie di Nego Do Borel: ecco cos sta accadendo (Di giovedì 23 settembre 2021) Dayane Mello non sta vivendo un’esperienza facile all’interno del reality La Fazenda. Tutto è nato dalle molestie e dal comportamento inaccettabile di uno dei concorrenti, Nego Do Borel. Si tratta di un episodio che sta suscitando scalpore per tre motivi ben precisi. Prima di tutto, come detto poc’anzi, l’atteggiamento inqualificabile di Do Borel. In seconda istanza il fatto che la produzione de La Fazenda non abbia preso provvedimenti a riguardo nonostante la stessa Dayane Mello abbia chiesto di parlare con loro. Richiesta non presa in considerazione. Infine, il fatto che Diego Do Borel abbia già dei precedenti: prima di entrare come concorrente del reality, infatti, aveva alle ... Leggi su trashblog (Di giovedì 23 settembre 2021)non sta vivendo un’esperienza facile all’interno del reality La. Tutto è natoe dal comportamento inaccettabile di uno dei concorrenti,Do. Si tratta di un episodio che sta suscitando scalpore per tre motivi ben precisi. Prima di tutto, come detto poc’anzi, l’atteggiamento inqualificabile di Do. In seconda istanza il fatto che la produzione de Lanon abbia preso provvedimenti a riguardo nonostante la stessaabbia chiesto di parlare con loro. Richiesta non presa in considerazione. Infine, il fatto che Diego Doabbia già dei precedenti: prima di entrare come concorrente del reality, infatti, aveva alle ...

