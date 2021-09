Juventus, stop Chiesa: cosa filtra dall’infermeria bianconera in vista del match con la Sampdoria (Di giovedì 23 settembre 2021) Continua il calvario di Federico Chiesa. Dopo l’infortunio procuratosi con la Nazionale, l’esterno classe 1997 è finalmente rientrato in campo da titolare nel match di ieri sera della sua Juventus contro lo Spezia. Con un gol e una prestazione di enorme carattere, il figlio del grande Enrico ha condotto i bianconeri alla vittoria, salvo poi chiedere il cambio a mister Allegri, a causa di quello che potrebbe essere stato un indurimento muscolare. Ancora non si hanno diagnosi ufficiali di nessun tipo, ma, in un periodo così ricco di impegni ravvicinati, in casa Juve vige l’obbligo di non rischiare giocatori acciaccati, di modo che non si vadano a peggiorare situazioni già problematiche. Non è escluso, dunque, che Chiesa rimanga a riposo per la partita di domenica. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Continua il calvario di Federico. Dopo l’infortunio procuratosi con la Nazionale, l’esterno classe 1997 è finalmente rientrato in campo da titolare neldi ieri sera della suacontro lo Spezia. Con un gol e una prestazione di enorme carattere, il figlio del grande Enrico ha condotto i bianconeri alla vittoria, salvo poi chiedere il cambio a mister Allegri, a causa di quello che potrebbe essere stato un indurimento muscolare. Ancora non si hanno diagnosi ufficiali di nessun tipo, ma, in un periodo così ricco di impegni ravvicinati, in casa Juve vige l’obbligo di non rischiare giocatori acciaccati, di modo che non si vadano a peggiorare situazioni già problematiche. Non è escluso, dunque, cherimanga a riposo per la partita di domenica. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

