Juve - Milan | insulti razzisti a Maignan | identificato uno dei responsabili | è un sindacalista

Advertising

romeoagresti : ?? Identificato dalla Digos di Torino il tifoso della #Juve che, prima del match con il Milan, ha rivolto a… - Corriere : Juventus-Milan, insulti razzisti a Maignan: tifoso denunciato, è un sindacalista Video - Gazzetta_it : Vergognosi insulti razzisti a Maignan prima di Juve-Milan. E a Udine i soliti cori... #seriea - vecchiocuore : RT @theMilanZone_: ?? Identificato dalla Digos di Torino il tifoso della #Juve che, prima del match con il Milan, ha rivolto a #Maignan mol… - davidmercado97 : RT @romeoagresti: ?? Identificato dalla Digos di Torino il tifoso della #Juve che, prima del match con il Milan, ha rivolto a #Maignan mol… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Milan

, identificato uno dei responsabili degli insulti razzisti al portiere rossonero Mike Maignan . Si tratta di un operaio e sindacalista di Rovigo. Leggi anche > L'identificazione, da parte ...La squadra che mi ha convinto di più? Sicuramente ile il Napoli, fermo restando che anche la ... Lanon ha comprato quasi nessuno e ha investito in Allegri, così come il Napoli in Spalletti, ...Da Milanello arrivano novità riguardanti l’allenamento di oggi. Il Milan è tornato a lavorare nel giorno seguente alla vittoria a San Siro contro il Venezia. La buona notizia è ...Il tifoso che si rivolgeva a Mike Maignan con insulti razzisti è stato individuato e denunciato La Digos di Torino ha identificato il tifoso della Juventus che si rivolgeva a Maignan con insulti razzi ...