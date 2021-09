Julia Roberts e Richard Gere tornano in tv: il meglio dopo oltre trent’anni – VIDEO (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono due star del cinema, belli e bravi, e insieme fanno una coppia magnifica. Li ammiriamo ancora in una pellicola senza tempo che appassiona sempre. Ci sono alcuni attori hollywoodiani… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono due star del cinema, belli e bravi, e insieme fanno una coppia magnifica. Li ammiriamo ancora in una pellicola senza tempo che appassiona sempre. Ci sono alcuni attori hollywoodiani… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Laura_Fichera : @paoladecassan @valentyfair Ed è anche ne 'I perfetti innamorati', sempre con Julia Roberts! - Franci46924979 : @sibilla75 Lei che è timida, e sembra impreparata, quando racconta che ste in strada da un pezzo e poi ha paura del… - QueenofSorrow75 : Voglio smontarvi un piccolo mito: Julia Roberts in Pretty Woman ha una controfigura per le figura intera. Aveva i f… - tatella3000 : @CatiaMamone Ieri sera non ce l’ho fatta ?? ho optato per Ocean’s Eleven dove comunque c’era una certa Tessa che imitava Julia Roberts ???? - trimpa48 : RT @Bee_Rosa_: Julia Roberts e Richard Gere bellissimi da sempre e per sempre. ?? #PrettyWoman -