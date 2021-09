Jessica Rabbit censurata | la Disney le mette un impermeabile per coprire le sue forme provocanti

(Di giovedì 23 settembre 2021)indosserà l’perle avvenentidel corpo. Non siamo dalle recenti parti di una riscrittura della storia del cinema per appiattire ascissa e ordinata del senso (discutibile o meno) di un’opera filmica girata in un determinato periodo storico. Ma la “notizia” che in queste ore sta girando sui social statunitensi, ripresa da diverse testate europee, si iscrive comunque nel filone della trasformazione di icone e contenuti del cinema passato oggi considerati moralmente irrispettosi nell’ambito della rappresentazioni del corpo, della sessualità, del differente colore della pelle. È stato il portale di Yahoo, a sua volta riferendosi ad un articolo del quotidiano californiano Orange County Register, ad affermare che nel parco dei divertimentiland ...

cambia look Si era presentata al mondo dei cartoni animati con il suo charme e il suo sex appeal nel film 'Chi ha incastrato Roger?'. Sensuale, provocante, non certo per colpa ..., personaggio noto al grande pubblico grazie al film Chi ha incastrato Roger?, è finita al centro di una nuova polemica. La sua statua è stata infatti rimossa dall'attrazione di ... Tutti abbiamo presente il personaggio di Jessica Rabbit, femme fatale dai capelli rossi e dalle forme generose. Adesso il cartone animato della Jessica Rabbit cambierà connotati e si trasformerà in un ...