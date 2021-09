“Indecente” GF Vip 6 | tempesta perfetta su Alfonso Signorini | il vip lo demolisce

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 settembre 2021) Momenti difficili pere il GF Vip 6 vittime di un pesante attacco da parte di un volto molto noto della tv. A far scattare la scintilla è stata Jo Squillo che nel corso dell’ultima puntata si è presentata con il niqab, con l’intento di solidarizzare con le donne afghane. Una scena che non è piaciuta al giornalista che ha sparato a zero parlando di uno dei “peggiori esempi di banalizzazione nel peggiore contesto, con i peggiori coprotagonisti, con la peggiore conduzione e con il peggiore pubblico possibile”. “Accade che Jo Squillo annusando la golosità del tema delle donne in Afghanistan (e c’è da augurarsi che volesse essere una furba mossa di marketing, perché l’idea che possa averlo fatto in buona fede atterrisce perfino di più) decida di presentarsi in diretta al GF Vip 6 con il niqab. Non solo: le mani giunte e gli occhi da ...