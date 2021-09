Il mondo del cibo è sempre più responsabile (Di giovedì 23 settembre 2021) La responsabilità sociale è un tema sempre più importante nel settore vitivinicolo e agroalimentare. Diverse aziende, infatti, si stanno muovendo in questa direzione, presentando nuovi progetti che diano un valore aggiunto non solo alla propria realtà, ma soprattutto ai consumatori, alla comunità e all’ambiente. Tra aiuti in vigna e vetrine digitali, fino al riutilizzo intelligente degli alimenti, sono sempre di più le aziende che si stanno mettendo in mostra grazie a queste azioni lodevoli. Fedeli alla vigna: condivisione e comunitàFedeli alla vigna è un progetto di accompagnamento alla produzione per giovani viticoltrici e viticoltori pugliesi, con il quale si dà vita a una comunità di persone che si riconoscano nella cultura del buon vino. Un luogo di comunità, dove produttori, appassionati e curiosi possono incontrarsi, conoscere e conoscersi, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 settembre 2021) La responsabilità sociale è un temapiù importante nel settore vitivinicolo e agroalimentare. Diverse aziende, infatti, si stanno muovendo in questa direzione, presentando nuovi progetti che diano un valore aggiunto non solo alla propria realtà, ma soprattutto ai consumatori, alla comunità e all’ambiente. Tra aiuti in vigna e vetrine digitali, fino al riutilizzo intelligente degli alimenti, sonodi più le aziende che si stanno mettendo in mostra grazie a queste azioni lodevoli. Fedeli alla vigna: condivisione e comunitàFedeli alla vigna è un progetto di accompagnamento alla produzione per giovani viticoltrici e viticoltori pugliesi, con il quale si dà vita a una comunità di persone che si riconoscano nella cultura del buon vino. Un luogo di comunità, dove produttori, appassionati e curiosi possono incontrarsi, conoscere e conoscersi, ...

Advertising

MCriscitiello : Secondo @AIA_it viviamo tutti su Marte. La cosa gravissima è che @FIGC non intervenga seriamente sul marcio del mon… - acmilan : Ha fatto 'tremare il mondo' con il Bologna ed è stato campione d'Europa e del Mondo con il Milan. Addio a Romanino… - FBiasin : #Raiola: “L'Inter non so se è cinese o americana, la Roma americana, il Napoli romano…”. Il calcio italiano gli ha… - PrincipiFranco : RT @MarcelloLyotard: Comincio a sospettare che gli inglesi senza una costituzione scritta siano molto più garantiti nei loro diritti di noi… - Andreariva16 : RT @MarcelloLyotard: Comincio a sospettare che gli inglesi senza una costituzione scritta siano molto più garantiti nei loro diritti di noi… -