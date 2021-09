“Ho abortito a 15 anni”. Uma Thurman si schiera con le donne in Texas

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Ho deciso di condividere la mia esperienza”, scrive Umain un emozionante editoriale pubblicato dal Washington Post . “Quando avevo soltanto 15e avevo appena cominciato la mia carriera da attrice, rimasi accidentalmente incinta di un uomo molto più grande di me. L’aborto è stata la decisione più difficile della mia vita”. Sono passate settimane dall’entrata in vigore del Senate Bill 8, eppure la protesta non si arresta. E come potrebbe essere altrimenti? Questa nuova, esasperante e restrittiva legge contro l’aborto emanata ingetta delle ombre oscure sulla vita di tutte leprivandole della loro libertà di scelta. L’interruzione di gravidanza, infatti, è vietata dopo le 6 settimane di gestazione, anche in caso di stupri, incesti o malformazioni del feto. Basta che il medico rilevi l’attività ...

