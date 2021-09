Giustizia | 177 sì | Senato approva riforma penale

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ilhato ladel processocon 177 sì, 24 no nel testo già licenziato dalla Camera, che quindi è legge. L'zione delladel processo, come quella del ...

Il disco verde e' arrivato consi', 24 no e nessun astenuto. Ieri l'Assemblea aveva approvato ...vanno nella direzione di attuare alcuni degli impegni contenuti nel Pnrr in materia di, ...Il voto finale sull'intero provvedimento ha vistofavorevoli, 24 contrari e nessun astenuto. Il testo, già licenziato dalla Camera, ora è legge. Trattandosi di legge delega, entro un anno l'...Il Ddl delega, già passato alla Camera ai primi di agosto, è stato approvato con 177 voti favorevoli, 24 contrari, nessun astenuto ...L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva la riforma del processo penale dopo aver dato disco verde, nella giornata di ieri, alla fiducia posta dal governo. Il voto finale sull'intero provvedim ...