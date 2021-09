GdF di Napoli confisca oltre 17 milioni di euro (Di giovedì 23 settembre 2021) GdF di Napoli confisca, tra Campania e Lazio, di un ingente patrimonio del valore di 17.600.000 euro riconducibile ad un appartenente al clan M. GdF di Napoli confisca, tra Campania e Lazio ha proceduto, su disposizione della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli, alla confisca, tra Campania e Lazio, di un ingente patrimonio Leggi su periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021) GdF di, tra Campania e Lazio, di un ingente patrimonio del valore di 17.600.000riconducibile ad un appartenente al clan M. GdF di, tra Campania e Lazio ha proceduto, su disposizione della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di, alla, tra Campania e Lazio, di un ingente patrimonio

