Follia in campo: squalifica record e licenziamento in tronco (Di giovedì 23 settembre 2021) Follia in Austria: un giocatore del Viktoria 62 Bregenz ha colpito volontariamente con una testata un avversario. squalificato per 48 turni. Se non è un record, poco ci manca. Ma ha comunque dell'incredibile quanto accaduto di recente nella sfida tra Viktoria 62 Bregenz e SPG Göfis/Satteins della nona serie austriaca. Ad un certo momento della partita, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

