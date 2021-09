Folle ai comizi di Conte | i cantanti si infuriano | “Perché lui sì e i concerti no?”

(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set — Per alcuni, è palese, le restrizioni sono un po’ meno restrizioni: è il caso dell’ex premier Giuseppe, in questi giorni impegnato in un tour diche lo vede accerchiato daestasiate, e soprattutto assembrate, senza quelle stesse — insensate — regole di distanziamento che stanno da mesi stanno invece piagando il mondo della musica e dello spettacolo. Rendendo, di fatto, impossibile la ripartenza a pieno regime del comparto e lasciando in ginocchia centinaia di migliaia di famiglie.può assembrare gente ai suoi: intanto i musicisti muoiono di fame E, di questi incontri, posta con nonchalance le fotografie sui vari social. Lui può. Un artista italiano, qualsiasi, deve esibirsi di fronte a un reticolato di spettatori seduti a distanza di ...

I cantanti insorgono contro Conte. Fedez: "Quei comizi uno schiaffo". Il capo politico M5S: "Hai ragione, capienza concerti al 100%" ...Fedez su Instagram critica Giuseppe Conte per il bagno di folla al comizio di Cosenza: "C'è un intero settore in ginocchio da due anni, dimenticato da tutti. Fate c****e" Fedez torna ad ergersi difens ...