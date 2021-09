Energia: Draghi, oltre 3 mld per stop oneri gas - luce (Di giovedì 23 settembre 2021) "Senza un intervento del governo, nel prossimo trimestre il prezzo dell'elettricità potrebbe salire del 40%, e quello del gas del 30%. Perciò abbiamo deciso di eliminare per l'ultimo trimestre dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) "Senza un intervento del governo, nel prossimo trimestre il prezzo dell'elettricità potrebbe salire del 40%, e quello del gas del 30%. Perciò abbiamo deciso di eliminare per l'ultimo trimestre dell'...

