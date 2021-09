Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi sorprendono tutti con un video (Di giovedì 23 settembre 2021) Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi insieme in un video dopo il Grande Fratello Vip 5, nuovamente insieme a Milano per la prima giornata della Fashion Week In queste ultime ore c’è un video che sta esplodendo sui social, tra fan. Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, insieme a Milano in occasione della fashion week. Poche ore fa, le due ex gieffine dopo l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, si sono riviste per una sfilata di alta moda. La Gregoraci e la Salemi hanno scelto di far impazzire i fan condividendo nelle loro stories u video che le ritrae finalmente insieme dopo qualche dissapore avvenuto nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 settembre 2021)insieme in undopo il Grande Fratello Vip 5, nuovamente insieme a Milano per la prima giornata della Fashion Week In queste ultime ore c’è unche sta esplodendo sui social, tra fan., insieme a Milano in occasione della fashion week. Poche ore fa, le due ex gieffine dopo l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, si sono riviste per una sfilata di alta moda. Lae lahanno scelto di far impazzire i fan condividendo nelle loro stories uche le ritrae finalmente insieme dopo qualche dissapore avvenuto nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip ...

Advertising

HoseahFederico : RT @ipocodriaca: giulio pretelli che ha sbagliato a 20 anni ?? odiato ?? cancellato ?? per ?? sempre ?? elisabetta gregoraci che fomenta odio… - Lady26975507 : RT @ipocodriaca: giulio pretelli che ha sbagliato a 20 anni ?? odiato ?? cancellato ?? per ?? sempre ?? elisabetta gregoraci che fomenta odio… - encuestVIP : RT @ipocodriaca: giulio pretelli che ha sbagliato a 20 anni ?? odiato ?? cancellato ?? per ?? sempre ?? elisabetta gregoraci che fomenta odio… - WolfyLys : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - WolfyLys : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… -