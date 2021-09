Crostata salata di Zia Cri | la ricetta con zucchine e formaggio Brie

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 23 settembre 2021) Anche oggi 23 settembre 2021 le ricette di Zia Cri ci deliziano e con una torta rustica, con laconper un ripieno goloso e semplice da preparare. Con le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno zia Cri ci insegna a preparare un pranzo o una cena in pochissimo tempo. Niente di più veloce di una tortafatta con la pasta già pronta, con la pasta briseè. Seguiamo insieme gli ingredienti necessari per questa preparazione ma non perdete le altre ricette di Zia Cri. Cristina Lunardini ha sempre una golosa idea per tutti. Ricette Zia Cri, lacon– Ricette E’ sempre mezzogiorno Ingredienti: 1 rotolo di pasta briseè ...