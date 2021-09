Cremona, uccide la madre con una coltellata. Preso mentre vaga nella periferia (Di giovedì 23 settembre 2021) E' stato Preso mentre vagava alla periferia di Cremona il giovane che oggi ha ucciso la madre. Una sola coltellata, fatale, al collo e Fatna Moukhrif, 54 anni, originaria del Marocco ma da tempo ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 23 settembre 2021) E' statova alladiil giovane che oggi ha ucciso la. Una sola, fatale, al collo e Fatna Moukhrif, 54 anni, originaria del Marocco ma da tempo ...

