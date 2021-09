Coop Alleanza 3.0, profondo dolore per la scomparsa di Adriano Turrini (Di giovedì 23 settembre 2021) BOLOGNA – È con profondo dolore che Coop Alleanza 3.0 ha appreso della scomparsa di Adriano Turrini ed esprime la sua più sincera vicinanza alla moglie, ai figli e a tutta la famiglia. “Adriano è stato un uomo che ha incarnato nel modo più profondo i valori della Cooperazione e ha loro dedicato tutta la vita contribuendo alla nascita della stessa Coop Alleanza 3.0”, si legge in una nota. “Nel luglio 2020 dichiarò che la Cooperazione era stata, ed era, la sua passione non soltanto professionale, e che ne era innamorato di un amore che durava dal 1974 e non sarebbe mai venuto meno. Parole che rappresentano la tempra umana e professionale di Adriano ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 settembre 2021) BOLOGNA – È conche3.0 ha appreso delladied esprime la sua più sincera vicinanza alla moglie, ai figli e a tutta la famiglia. “è stato un uomo che ha incarnato nel modo piùi valori dellaerazione e ha loro dedicato tutta la vita contribuendo alla nascita della stessa3.0”, si legge in una nota. “Nel luglio 2020 dichiarò che laerazione era stata, ed era, la sua passione non soltanto professionale, e che ne era innamorato di un amore che durava dal 1974 e non sarebbe mai venuto meno. Parole che rappresentano la tempra umana e professionale di...

