“Concorsi truccati nell’Asl di Matera”: chiesti 3 anni di condanna per l’ex governatore Pittella (Di giovedì 23 settembre 2021) Rischia una condanna a 3 anni di carcere Marcello Pittella, ex governatore della Basilicata e attuale consigliere regionale finito a processo per i presunti Concorsi truccati nell’Azienda sanitaria di Matera. È stato il pubblico ministero Salvatore Colella ad avanzare la richiesta di pena nei suoi confronti e di altri 17 imputati. Tra questi compaiono i nomi di Pietro Quinto, ex direttore generale dell’Asl Materana per il quale l’accusa ha chiesto la condanna a 4 anni e 6 mesi, e due ex direttrici amministrative, Maria Benedetto e Maddalena Berardi, per le quali il pm Colella ha avanzato una richiesta di condanna rispettivamente a 6 anni e 6 mesi e 3 anni di carcere. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Rischia unaa 3di carcere Marcello, exdella Basilicata e attuale consigliere regionale finito a processo per i presuntinell’Azienda sanitaria di. È stato il pubblico ministero Salvatore Colella ad avanzare la richiesta di pena nei suoi confronti e di altri 17 imputati. Tra questi compaiono i nomi di Pietro Quinto, ex direttore generale dell’Aslna per il quale l’accusa ha chiesto laa 4e 6 mesi, e due ex direttrici amministrative, Maria Benedetto e Maddalena Berardi, per le quali il pm Colella ha avanzato una richiesta dirispettivamente a 6e 6 mesi e 3di carcere. ...

Trmtv : Concorsi truccati nelle ASL lucane, prosegue il percorso giudiziario per 18 imputati - PrecariUnitINFN : RT @MeridioNews: Unict, condannato l'ex pro-rettore Magnano San Lio Altri nove saranno processati per i concorsi truccati - PincoPallinoQ : Articolo scritto veramente male, che si fa fatica a leggere ed s comprenderne l'italiano. Concorsi truccati, masso… - CarinoLodi : RT @ilSicilia: #Cronaca #Università Concorsi truccati all’Università di Catania: a giudizio due ex rettori e sette docenti - VivereCatania : Concorsi truccati all'Università: a processo due ex rettori e sette docenti -