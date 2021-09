Chiara Ferragni in ansia | “Notte terribile | Vittoria è stata male” Cos’è successo

(Di giovedì 23 settembre 2021)insonne per, con l’influencer più amata dagli italiani inper la sua piccola. Andiamo a vederedistruttiva per, in apprensione per la piccola. Infatti l’imprenditrice digitale ha condiviso con i propri followers quanto vissuto nellacon la seconda figlia. L’influencer ha lasciato a L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

trash_italiano : Chiara Ferragni commenta il discorso di Barbara Palombelli a Forum - fran_orsini : RT @spinozait: Annunciata la serie che promette di rivelare tutti i segreti della vita privata di Fedez e Chiara Ferragni. Sono 8 puntate d… - lovesickgjrls : un'altra invece ha il quaderno di chiara ferragni, aiuto. - Oscar36139420 : @FioriFlavio @MatKan7 @liliaragnar ????????????????????????? doti indiscutibili, concrete e vere, oramai riconosciute; non sol… - Ahmadsexy9 : RT @dea_channel: la divina Chiara Ferragni in red lingerie ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Nel primo pomeriggio di ieri c'era una folla di curiosi davanti al quartier generale di Fendi in via Solari : ressa di telefonini alzati per l'arrivo dell'influencer e imprenditrice. ...The Ferragnez su Amazon Prime video/ Arriva la serie tv sue Fedez La replica a Fedez di Giuseppe Conte Non si è fatta attendere la replica di Giuseppe Conte . L'ex premier infatti ha ...Notte insonne per Chiara Ferragni, con l'influencer più amata dagli italiani in ansia per la sua piccola Vittoria. Andiamo a vedere cos'è successo.Vi siete mai chiesti quale sia la prima foto che Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram? Siamo riusciti a trovarla!