Anticipazioni Dritto e Rovescio | stasera 23 settembre in tv | ospiti in studio | temi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 settembre 2021) Torna puntuale come ogni giovedì l’appuntamento su Rete 4 con, il programma di approfondimento e attualità condotto come sempre da Paolo Del Debbio. Questa sera si partirà con l’intervista al vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, e si parlerà delle imminenti elezioni amministrative, delle misure contro la pandemia e delle riforme che la maggioranza dovrà varare nei prossimi giorni.giovedì 23in tv: idiNel corso della serata ampio spazio sarà dedicato a una riflessione sul rapporto tra diritto al lavoro e obbligo di green pass, sia nel settore pubblico che in quello privato. E ancora, un approfondimento economico: dal caro bollette alla riforma del catasto che ...