Alimentazione: i fichi fanno ingrassare? (Di giovedì 23 settembre 2021) L’arrivo dell’autunno porta con sé nuova frutta e nuova verdura di stagione, tra questi i fichi. Alimento da sempre etichettato come nemico della dieta, ricco di zuccheri e dal contenuto calorico elevato, i fichi rientrano nella categoria di frutta fresca e possono essere consumati al pari degli altri frutti. Scopriamoli meglio. Frutto dal caratteristico sapore dolce dovuto all’elevata componente zuccherina, il fico ha un contenuto calorico non molto diverso da quello delle mele. Come tali, secondo le linee guida per una sana Alimentazione, una porzione corrisponde a 150 g (circa 2/3 fichi). Analizzandoli dal punto di vista nutrizionale, i fichi sono ricchi di acqua, circa 81 g per 100 g di alimento. Eccellenti fonti di energia, i fichi arrivano sulle nostre tavole in un periodo ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 23 settembre 2021) L’arrivo dell’autunno porta con sé nuova frutta e nuova verdura di stagione, tra questi i. Alimento da sempre etichettato come nemico della dieta, ricco di zuccheri e dal contenuto calorico elevato, irientrano nella categoria di frutta fresca e possono essere consumati al pari degli altri frutti. Scopriamoli meglio. Frutto dal caratteristico sapore dolce dovuto all’elevata componente zuccherina, il fico ha un contenuto calorico non molto diverso da quello delle mele. Come tali, secondo le linee guida per una sana, una porzione corrisponde a 150 g (circa 2/3). Analizzandoli dal punto di vista nutrizionale, isono ricchi di acqua, circa 81 g per 100 g di alimento. Eccellenti fonti di energia, iarrivano sulle nostre tavole in un periodo ...

Advertising

N4Silvia : RT @Nutri4lifestyl1: MANGIA A COLORI: VIOLA! ?? Ogni colore in tavola non rende solo più varia, interessante e divertente la nostra alimenta… - Nutri4lifestyl1 : MANGIA A COLORI: VIOLA! ?? Ogni colore in tavola non rende solo più varia, interessante e divertente la nostra alime… - ABenassuti : RT @ABenassuti: L’alimentazione di questo errabondo vegetariano: broccoletti, ceci, zuppe, ricotta, miele, fichi secchi, infusi vari, sono… - gighea : RT @ABenassuti: L’alimentazione di questo errabondo vegetariano: broccoletti, ceci, zuppe, ricotta, miele, fichi secchi, infusi vari, sono… - guastellae : RT @ABenassuti: L’alimentazione di questo errabondo vegetariano: broccoletti, ceci, zuppe, ricotta, miele, fichi secchi, infusi vari, sono… -