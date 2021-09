Uomini e Donne: cosa succederà oggi, 22 settembre? (Di mercoledì 22 settembre 2021) Come ogni giorno anche oggi tornerà l’appuntamento con Uomini e Donne, il famoso dating show di Canale 5 che tiene compagnia a milioni di telespettatori raccontando loro le conoscenze di giovani e meno giovani in cerca d’amore. cosa succederà nella puntata di oggi? Scopriamo insieme qualche anticipazione! Per quanto riguarda il Trono Classico nel dating show si stanno piano piano facendo conoscere Matteo e Joele e Roberta e Andrea Nicole. I quattro nuovo tronisti hanno cominciato ad uscire con i rispettivi corteggiatori ma, insieme alle emozioni, non sono mancati gli scontri. I due ragazzi, infatti, sono in competizione perché interessati alla stessa donna... Chi di loro avrà la meglio? Roberta, invece, dopo una entusiasmante prima esterna con Luca, un pugile chef, sembra aver deciso ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 22 settembre 2021) Come ogni giorno anchetornerà l’appuntamento con, il famoso dating show di Canale 5 che tiene compagnia a milioni di telespettatori raccontando loro le conoscenze di giovani e meno giovani in cerca d’amore.nella puntata di? Scopriamo insieme qualche anticipazione! Per quanto riguarda il Trono Classico nel dating show si stanno piano piano facendo conoscere Matteo e Joele e Roberta e Andrea Nicole. I quattro nuovo tronisti hanno cominciato ad uscire con i rispettivi corteggiatori ma, insieme alle emozioni, non sono mancati gli scontri. I due ragazzi, infatti, sono in competizione perché interessati alla stessa donna... Chi di loro avrà la meglio? Roberta, invece, dopo una entusiasmante prima esterna con Luca, un pugile chef, sembra aver deciso ...

