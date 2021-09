Tamponi a prezzi ridotti fino al 31 dicembre | dove farli e prezzo

(Di mercoledì 22 settembre 2021)nelle farmacie e nelle strutture sanitarieal 31. Il nuovo Decreto-legge approvato in CdM il 16 settembre 2021 ha infatti prolungato la durata della misura prevista dal Dl 105/2021, che viene stesaa fine anno. Il Decreto-legge 105/2021, entrato in vigore lo scorso 23 luglio, prevede all’articolo 5 l’introduzione di unridotto per iin farmacia per una specifica platea di persone. Il termine della misura era originariamente previsto per il 30 settembre, ed è stato prolungato dapprimaal 30 novembre dalla legge di conversione del Dl 105/2021, e poial 312021 dal nuovo Decreto-legge. Il nuovo decreto impone inoltre a tutte le ...

Agenzia_Ansa : L'estensione del Green pass scatterà, probabilmente dal 15 ottobre, per tutti i lavoratori pubblici e privati. Tra… - gigioLuc : RT @ultimenotizie: #NaturaSì pagherà i tamponi a tutto il suo personale non vaccinato contro il #Coronavirus. L’azienda ha garantito che no… - CristinaCmr : RT @ultimenotizie: #NaturaSì pagherà i tamponi a tutto il suo personale non vaccinato contro il #Coronavirus. L’azienda ha garantito che no… - red_guggio : RT @PresMoratti: #NATURASI è disposto a pagare i tamponi ai propri dipendenti Dovrebbe pagare loro anche coca e mignotte visti i prezzi c… - Since_in_1981 : RT @PresMoratti: #NATURASI è disposto a pagare i tamponi ai propri dipendenti Dovrebbe pagare loro anche coca e mignotte visti i prezzi c… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi prezzi

La norma, poi, introduce i"calmierati" per iin farmacia , prevedendo massimali di 8 euro per i minorenni e di 15 euro per i maggiorenni. Frattanto, la Camera ha dato il via libera ...per isaranno calmierati. Per ottenere il green pass senza vaccino, infatti, sarà obbligatorio fare un test antigenico ogni 48 ore, oppure un molecolare ogni 72. Per informazioni, o ...Non vaccinarsi ha un costo importante. Non si rischia soltanto la salute propria e quella degli altri, ma vuol dire fare tamponi di continuo e, soprattutto, rischiare di stare senza stipendio.Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto che entrerà in vigore a partire dal 15 ottobre; al lavoratore senza green pass non verrà pagato lo stipendio, ma conserverà il posto. Tamponi a pr ...