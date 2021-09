Sottomarini Aukus: Johnson bacchetta Macron e Biden chiama Parigi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si attende un colloquio telefonico tra Macron e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, mentre da una parte dell'Ue arrivano inviti a non rinviare il Consiglio Ue-Usa su commercio e tecnologia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si attende un colloquio telefonico trae il presidente degli Stati Uniti Joe, mentre da una parte dell'Ue arrivano inviti a non rinviare il Consiglio Ue-Usa su commercio e tecnologia L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Sottomarini Aukus: Johnson bacchetta Macron e Biden chiama Parigi - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: L'#Australia spera di riuscire a portare avanti l'accordo commerciale con l'Ue, nonostante la controversia con la #Fran… - ansaeuropa : Sulla questione è in corso una discussione alla Commissione Ue, dopo l'annuncio del patto tra Stati Uniti, Regno Un… - EURACTIVItalia : L'#Australia spera di riuscire a portare avanti l'accordo commerciale con l'Ue, nonostante la controversia con la… - AscenzoJacopo : ???????? #Macron and #Modi vow to join forces in Indo-Pacific amid submarine row Pare che i francesi abbiano trovato… -

Ultime Notizie dalla rete : Sottomarini Aukus Aukus: Johnson a Macron, 'ora basta'. Biden chiama Parigi La Danimarca fa sapere che "non comprende affatto" le critiche della Francia e dell'Ue nei confronti degli Stati Uniti sulla crisi dei sottomarini legata al trattato Aukus. Sulla vicenda è ...

Parolin: il cristianesimo a rischio strumentalizzazione per scopi politici ...dopo il trattato Aukus. Si tratta dell'alleanza che prevede la fornitura da parte di Stati Uniti e Gran Bretagna di tecnologie all'Australia, perché possa dotarsi di una flotta di sottomarini a ...

Dai sottomarini ai satelliti. Così Aukus lancia la tecnopolitica Formiche.net Aukus: Johnson a Macron, 'ora basta'. Biden chiama Parigi Boris Johnson non sembra volerne più sapere delle polemiche francesi contro Aukus, il patto indo-pacifico sottoscritto da Usa, Regno Unito e Australia che ha messo fuori Parigi da una commessa miliard ...

Johnson: “Macron, dammi aria!” Dagli Stati Uniti, il primo ministro britannico invita il presidente francese a darsi una calmata sulla questione dell’annullamento della comanda dei ...

La Danimarca fa sapere che "non comprende affatto" le critiche della Francia e dell'Ue nei confronti degli Stati Uniti sulla crisi deilegata al trattato. Sulla vicenda è ......dopo il trattato. Si tratta dell'alleanza che prevede la fornitura da parte di Stati Uniti e Gran Bretagna di tecnologie all'Australia, perché possa dotarsi di una flotta dia ...Boris Johnson non sembra volerne più sapere delle polemiche francesi contro Aukus, il patto indo-pacifico sottoscritto da Usa, Regno Unito e Australia che ha messo fuori Parigi da una commessa miliard ...Dagli Stati Uniti, il primo ministro britannico invita il presidente francese a darsi una calmata sulla questione dell’annullamento della comanda dei ...