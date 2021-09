Saman Abbas | arrestato lo zio a Parigi | “È lui la mente dell’omicidio”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Saman Abbas

E' finita a Parigi la fuga di Danish Hasnain, lo zio di, la 18enne pachistana scomparsa da Novellara, nel Reggiano, da fine aprile scorso dopo essersi opposta ad un matrimonio combinato in patria. L'arresto è avvenuto questa mattina nella ...AGI - E' stato arrestato nella periferia di Parigi, Danish Hasnain, lo zio di, la 18enne pachistana scomparsa da Novellara, nel Reggiano, da fine aprile scorso dopo essersi opposta ad un matrimonio combinato in patria. L'uomo è tra gli indagati per omicidio insieme ...È stato arrestato lo zio di Saman Abbas, la ragazza scomparsa da Novellara dopo essersi ribellata a un matrimonio forzato in patria. Lo zio, Danish Hasnain, è stato fermato questa mattina in periferia ...A Pomeriggio Cinque le ultime notizie sul caso di Saman Abbas: lo zio Danish Hasnain è stato bloccato dalla polizia francese ...