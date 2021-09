Sabato a Montemarcello | ecco il programma

(Di mercoledì 22 settembre 2021) iniziato il conto alla rovescia per 'Aspettando i dialoghi sulla bellezza ', la manifestazione che Qn - La Nazione, in collaborazione con Regione Liguria, organizza per questo fine settimana nello ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sabato Montemarcello

La Nazione

... la manifestazione che Qn - La Nazione, in collaborazione con Regione Liguria, organizza per questo fine settimana nello splendido contesto del borgo di. L'evento, in programma...... l'evento organizzato da Qn - La Nazione in collaborazione con la Regione Liguria e in programmaprossimo nel borgo di, avrà tra i suoi ospiti anche il governatore Giovanni Toti ...Montemarcello, 22 settembre 2021 - È iniziato il conto alla rovescia per ‘Aspettando i dialoghi sulla bellezza’, la manifestazione che Qn-La Nazione, in collaborazione con Re ...I due presidenti di Regione, intervistati dalla direttrice Agnese Pini, si confronteranno ad ‘Aspettando i dialoghi sulla bellezza’ ...