PSG, Donnarumma nella bufera: i motivi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Partito da Milano con grandi aspettative e ambizioni, Donnarumma non può di certo ritenersi soddisfatto, finora, del suo minutaggio al PSG. Il portiere campione d’Europa in carica fino ad ora, infatti, si è dovuto accomodare in panchina il più delle volte a guardare il suo compagno Navas difendere la porta parigina. Pochettino nell’ultima gara casalinga contro il Lione lo ha fatto partire dall’inizio e “Gigio” non lo ha ripagato come ci si aspettava commettendo un errore sul goal di Paquetà che ha portato in svantaggio il Paris. Rolland Courbis, nella trasmissione di RMC ‘After Paris’, ha commentato così la rete subita da Paquetà sul suo palo: “Un portiere del suo livello non può subire un gol del genere. Dalla posizione in cui era, Paquetà poteva calciare solo dove lo ha fatto. Chiaro, non è un gol subito tra le gambe, ma subirlo sul ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Partito da Milano con grandi aspettative e ambizioni,non può di certo ritenersi soddisfatto, finora, del suo minutaggio al PSG. Il portiere campione d’Europa in carica fino ad ora, infatti, si è dovuto accomodare in panchina il più delle volte a guardare il suo compagno Navas difendere la porta parigina. Pochettino nell’ultima gara casalinga contro il Lione lo ha fatto partire dall’inizio e “Gigio” non lo ha ripagato come ci si aspettava commettendo un errore sul goal di Paquetà che ha portato in svantaggio il Paris. Rolland Courbis,trasmissione di RMC ‘After Paris’, ha commentato così la rete subita da Paquetà sul suo palo: “Un portiere del suo livello non può subire un gol del genere. Dalla posizione in cui era, Paquetà poteva calciare solo dove lo ha fatto. Chiaro, non è un gol subito tra le gambe, ma subirlo sul ...

