Papa | “I Rom sono fratelli | dobbiamo accoglierli”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Udienza generale delinteramente dedicata al recente viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia. “Lo riassumerei così: è stato un pellegrinaggio di preghiera, un pellegrinaggio alle radici, un pellegrinaggio di speranza”, ha detto Bergoglio. Il Pontefice ha quindi ricordato le tappe del viaggio: “La prima è stata a Budapest, per la Santa Messa conclusiva del Congresso Eucaristico Internazionale. Grande è stata la partecipazione a questa celebrazione. Il popolo santo di Dio, nel giorno del Signore, si è riunito davanti al mistero dell’Eucaristia, dal quale continuamente è generato e rigenerato. Era abbracciato dalla Croce che campeggiava sopra l’altare, a mostrare la stessa direzione indicata dall’Eucaristia, cioè la via dell’amore umile e disinteressato, dell’amore generoso e rispettoso verso tutti, della fede che purifica dalla mondanità e conduce ...

In proposito, il Papa ha ricordato: 'più volte ho insistito sul fatto che queste radici sono sempre ... 'I Rom sono fratelli, dobbiamo accoglierli' Bergoglio ha poi reso omaggio alle Suore Missionarie ...Testo dell'allocuzione del Papa - Il segno (...) indica parole pronunciate a braccio. Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi ... Penso alla comunità Rom e a quanti si impegnano con loro per un cammino ...