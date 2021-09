Overwatch 2 | il produttore esecutivo lascia il team di sviluppo

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Mentre l’attesissimo2 si appresta ad entrare nella fase finale della produzione, ildel gioco, Chacko Sonny, ha fatto sapere di aver rassegnato le sue dimissioni da Blizzard Entertainment, e lascerà la compagnia entro pochi giorni Nelle ultime settimane, una bufera ha colpito l’azienda che risponde al nome di Activision Blizzard. Dopo la causa intrapresa dal DFEH della California nei confronti della compagnia, vari dipendenti (che ricoprivano anche ruoli di spicco in Activision Blizzard) hanno deciso, per motivi diversi, dire la compagnia. Per quanto riguarda ildi2, dopo l’addio di Jeff Kaplan avvenuto qualche mese fa, anche il, Chacko Sonny, ha ...

A quanto pare, i guai non sono finiti: secondo quanto riportato dal giornalista Jason Schreier, Chacko Sonny, produttore esecutivo di Overwatch 2 e del franchise nella sua interezza, sta per lasciare Blizzard. Secondo Bloomberg, Sonny ha detto allo staff che lascerà lo studio nel corso di questa settimana.