Napoli | Osimhen | “Ci metto testa e anima al 100% | non cadrò”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Victorè la nuova stella della serie A. Il campionato Italiano ha scoperto da poco le potenzialità del bomber del, ma di disi parla dal 2015. Quando è diventato capocannoniere del Mondiale U-17 vinto dalla Nigeria infrangendo il record di reti segnate: 10 in 7 partite. L’unico calciatore della storia del torneo ad aver segnato in ogni match. Già in quel mondiale, nonostante avesse appena 17 anni, aveva mostrato un repertorio di finalizzazioni piuttosto completo: ha segnato di sinistro, di destro a giro sul secondo palo, in tap-in, su rigore, di. Zola: “è il nuovo Lukaku. Ilpuò vincere lo scudetto”ha avuto un’infanzia umile, come potete immaginare: a Lagos, da ragazzino, vendeva i cartoni d’acqua per strada, la ...