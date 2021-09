L' ispettore Coliandro 8 da stasera su Rai2 | la trama della prima puntata

(Di mercoledì 22 settembre 2021)sualle 21:20, dopo il rinvio di una settimana fa, prende il via L'8, con Giampaolo Morelli nei panni del protagonista: ecco la. Al viasualle 21:20 L'8. Giampaolo Morelli torna nei panni del poliziotto più pasticcione e anomalo del piccolo schermo per 4 nuove prime serate. Nuovi casi, stessa città: Bologna. Stesso "fiuto" nelle indagini, ma anche la medesima inclinazione naturale a cacciarsi nei guai. Il tempo cambia tutto, ma non l'inossidabile. Dalla...

RaiDue : Quale miglior modo di trascorrere il mercoledì sera se non in compagnia de 'L'ispettore #Coliandro'? Alle 21.20 su… - statodelsud : L’Ispettore Coliandro 8: il ritorno del poliziotto di Lucarelli e i nuovi casi - Pino__Merola : L’Ispettore Coliandro 8: il ritorno del poliziotto di Lucarelli e i nuovi casi - ROBADADONNE : Arriva un'altra puntata de l'Ispettore #Coliandro ?? Conoscete l'attrice @chiaramartegian? -

Al via stasera su Rai2 alle 21:20 L'8 . Giampaolo Morelli torna nei panni del poliziotto più pasticcione e anomalo del piccolo schermo per 4 nuove prime serate. Nuovi casi, stessa città: Bologna. Stesso "fiuto" nelle ...Dopo oltre due anni di attesa, su Rai2 è tempo di L'- Il ritorno 4 , l'ottava stagione della serie con Giampaolo Morelli , ideata e scritta da Carlo Lucarelli , al via da ...Nel secondo episodio in programmazione il 29 settembre 2021 sempre in prima serata, Emma Conti sentirà il bisogno di non aprirsi del tutto di Enrico Leoni, quando sarà la principale sospettata dell’in ...La recensione de L'Ispettore Coliandro 8, la nuova stagione della storica serie tv di Raidue con Giampaolo Morelli ...