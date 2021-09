L' ex procuratore di Roma | Pignatone | ' Regeni è morto per torture durate una settimana'

Advertising

globalistIT : - Radio1Rai : #GiulioRegeni Il 14 ottobre inizierà il processo ai 4 agenti dei servizi di sicurezza del Cairo, imputati per l'ucc… - infoitsport : Roma, Totti voleva fare da procuratore a Zaniolo - laboescapes : RT @Montecitorio: In Commissione di inchiesta sulla morte di #GiulioRegeni audizione di Giuseppe Pignatone, già procuratore della Repubblic… - fisco24_info : Caso Regeni, 'torture incompatibili con ipotesi rapinatori': L'ex procuratore capo di Roma Pignatone alla commissio… -

Ultime Notizie dalla rete : procuratore Roma

La Repubblica

Giulio Regeni è morto per le torture che gli sono state inflitte nel corso di una settimana. L'ha detto l'exdi, Giuseppe Pignatone nell'audizione che si è svolta davanti alla commissione sulla morte del giovane ricercatore avvenuta in Egitto. 'Il primo blocco di dati oggettivi che hanno ...L'esperienza in Sicilia è stata condivisa anche con Patricia Gras,del tribunale di ... Questa volta a Napoli nei primi giorni di ottobre e successivamente ainsieme agli studenti di ...13 arresti e 21 denunce a piede libero per divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico. Sequestri più di 250mila files ...Sgominato raggiro nel settore enogastronomico della Capitale, 5 arresti per truffa in relazione ad un’ipotesi di reato di truffa ...