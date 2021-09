La cura del sorriso di Pelé | l’ironia dall’ospedale con due infermieri tifosi | «Pedalo per tornare a casa» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La promessa del miticodi non perdere occasione di sorridere ogni giorno è di fatto mantenuta. Anche in ospedale, dove O’ Rey è ancora ricoverato dopo l’operazione per un sospetto tumore al colon. Da giorni il campione sta tranquillizzando isul costante miglioramento delle sue condizioni. E stavolta si è mostrato per la prima volta da quando è stato ricoverato, in tutta la sua ironia. Incoraggiato da duedell’ospedale Albert Einstein di San Paolo,compare in unsul suo profilo Instagram mentre pedala su una cyclette ergometrica e scherza facendo smorfie. Ai fan ha spiegato di aver voluto: «dividere con voi la mia gioia, tramite questofatto da mia moglie. Sono commosso dalle tante manifestazioni d’affetto ricevute, che mi fanno sentire meglio ...