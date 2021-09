Intesa Sanpaolo | premiati i partecipanti a concorso CNA Federmoda e Museo del Risparmio

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Si è tenuta oggi a Milano la cerimonia di premiazione delper giovani fashion designer realizzato da CNAe daldelper creare il guardaroba di Mica la Formica, la mascotte deldinato nel 2012 con lo scopo di diffondere l’educazione finanziaria per aiutare le persone a prendere decisioni razionali e informate e adottare i comportamenti corretti per raggiungere i propri obiettivi. Ad aggiudicarsi il primo premio e la borsa di studio di 3.000 euro è stata la giovane stilista Simona Zizza, che ha disegnato un guardaroba di otto capi in grado di rappresentare al meglio la personalità di Mica, la sua grande attenzione per l’indipendenza economica delle donne, la sensibilità verso le tematiche ambientali ...

MILANO (ITALPRESS) – Si è tenuta a Milano la cerimonia di premiazione del Concorso per giovani fashion designer realizzato da CNA Federmoda e dal Museo del Risparmio per creare il guardaroba di Mica l ...