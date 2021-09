Green pass obbligatorio per andare a lavoro in Fvg, le ultime novità nel decreto (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Visited 70 times, 70 visits today) ultime notizie: Anche in Friuli arriva il corso di formazione per diventare guardia zoofila Autore di numerosi reati in Friuli, scarcerato e portato al Cpr: sarà ... Leggi su friulioggi (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Visited 70 times, 70 visits today)notizie: Anche in Friuli arriva il corso di formazione per diventare guardia zoofila Autore di numerosi reati in Friuli, scarcerato e portato al Cpr: sarà ...

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - StefaniaVaselli : RT @realDonadelLuca: Il 'Green Pass' è il presente, il futuro saranno i 'Lockdown Climatici' basati sulla CO2 prodotta da ogni individuo. A… - RobertaDeNegri1 : RT @studentinoGPTS: La partecipazione al corteo di ieri contro il Green Pass a Trieste è stata elevatissima. Si parla del corteo più numero… -