Green pass obbligatorio e capienza delle funivie all’80%: ecco come riapriranno gli impianti sciistici (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il protocollo sulla riapertura delle aree sciistiche e per l’utilizzo degli impianti di risalita, firmato oggi a Milano dalla Federazione italiana sport invernali (Fisi), dall’Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef), da Federfuni, Amsi e Colnaz, prevede l’obbligo di Green pass per accedere agli impianti di risalita. Il protocollo punta a favorire il più possibile la vendita online oltre a imporre la capienza delle seggiovie al 100 per cento che diventa 80 per cento se utilizzate con chiusura delle cupole paravento. La capienza è ridotta all’80 per cento per cabinovie e funivie, così da contenere il più possibile i contagi da Coronavirus. Nel protocollo sono stati previsti inoltre percorsi che garantiscano il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il protocollo sulla riaperturaaree sciistiche e per l’utilizzo deglidi risalita, firmato oggi a Milano dalla Federazione italiana sport invernali (Fisi), dall’Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef), da Federfuni, Amsi e Colnaz, prevede l’obbligo diper accedere aglidi risalita. Il protocollo punta a favorire il più possibile la vendita online oltre a imporre laseggiovie al 100 per cento che diventa 80 per cento se utilizzate con chiusuracupole paravento. Laè ridotta all’80 per cento per cabinovie e, così da contenere il più possibile i contagi da Coronavirus. Nel protocollo sono stati previsti inoltre percorsi che garantiscano il ...

